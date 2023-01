In lipsa patinatoarelor din Rusia, Anastasia Gubanova, reprezentanta Georgiei, a preluat conducerea Campionatelor Europene de patinaj artistic dupa programul scurt de joi, de la Espoo (Finlanda), scrie AFP.Gubanova, care a concurat pentru Rusia pana in august 2021, a obtinut 69,81 puncte. Ea este cu aproape doua puncte in fata favoritei ... citeste toata stirea