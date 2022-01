Patinaj viteza: Rezultatele sportivilor de la Corona la Heerenveen

Mihaela Hogas si Cosmin "Mex" Nedelea au participat, in weekend, la Campionatul European de Patinaj Viteza, desfasurat in Olanda, la Heerenveen. Patinatorii Coronei au fost singurii sportivi romani prezenti la prestigioasa competitie europeana.Mihaela Hogas s-a clasat pe pozitia a 14-a in proba de 500m, cu un timp de 39.296s, la o diferenta de +1,97s de ocupanta primului loc, olandeza Femke Kok. Podiumul probei a fost "pictat" in culorile alb, rosu si albastru si a fost intregit de rusoaicele ... citeste toata stirea