Patricia Vizitiu, achizitie cu greutate la Corona Brasov!

Corona Brasov paseste cu dreptul in noul an si reuseste sa o aduca in cadrul echipei pe experimentata jucatoare Patricia Vizitiu!Patricia Vizitiu are o cariera prestigioasa, punctata de succese la cel mai inalt nivel: medalie de argint in EHF Champions League in 2010, medalie de argint in EHF Champions League in 2009 si 2012, medalie de aur Cupa EHF in 2018, medalie de aur EHF Challenge Cup in 2007, medalie de argint EHF Cup Winners' Cup in 2008.Jucatoare puternica, Patricia a reprezentat ... citeste toata stirea