Patrick Petre incearca o aventura moldava, a semnat cu Ceahlaul

Patrick Petre (25 de ani) si-a gasit echipa, dupa ce si-a incheiat aventura la Minaur Baia Mare. Mijlocasul va evolua in sezonul viitor in Liga a 3-a, la Ceahlaul Piatra Neamt, grupare pregatita de tatal sau, Florentin Petre. Patrick Petre are 25 de ani si a ales sa vina sa joace sub comanda tatalui sau, Florentin, la CSM Ceahlaul, asta desi in aceasta vara a bifat o promovare in Liga 2 alaturi de CS Minaur Baia Mare. De fapt de promovare in Liga 2 s-au bucurat Patrick si Florentin si-n 2021, ... citeste toata stirea