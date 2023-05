Todd Boehly (foto) a devenit patronul lui Chelsea pe 30 mai 2022, cand a cumparat clubul de la Roman Abramovich. Insa dupa ce a prospectat piata in toata aceasta perioada, Boehly vrea sa mai cumpere o echipa si a studiat si alte cluburi din Belgia, Portugalia si America de Sud. In cele din urma, potrivit The Guardian, Boehly ar urma sa devina actionar la Strasbourg, echipa aflata pe locul 14 in Ligue 1. El discutase anterior cu cei de la Bordeaux, dar nu s-a inteles cu presedintele Gerard Lopez. ... citeste toata stirea