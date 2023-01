Patru amicale in stagiul din Antalya pentru FC Brasov

FC Brasov pleaca luni in Antalya, pentru cantonamentul de iarna (30 ianuarie - 10 februarie), iar elevii lui Dan Alexa nu au mai apucat sa joace partida amicala de dinaintea stagiului. "Galben-negrii", ar fi trebuit sa intalneasca in acest weekend pe Olimpic Zarnesti (Liga a 3-a), insa ninsorile cazute in ultimele zile au facut ca jocul sa fie anulat.Altfel, dupa ce a trecut de Sepsi OSK II Sfantu Gheorghe (2-1) in singurul meci disputat in tara, de la reluarea antrenamentelor, FC Brasov va ... citeste toata stirea