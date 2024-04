Patru arbitri romani la Euro

Patru arbitri romani, in frunte cu Istvan Kovacs (foto), vor oficia la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.Comisia de Arbitri a UEFA a anuntat 18 brigazi de arbitri pentru la cele 51 de partide ale turneului final, brigada tricolora fiind compusa din Istvan Kovacs (arbitru de centru), Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (arbitri asistenti), Catalin Popa (arbitru VAR).In ordine ... citește toată știrea