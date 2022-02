Patru din patru

In cel de-al patrulea meci de pregatire din acest an, FC Brasov a invins cu 2-1 pe Sepsi OSK 2, in deplasare, la Sfantu Gheorghe, pe sinteticul de la noua baza a covasnenilor.Scorul a fost deschis in minutul 10, de Zakaria El Azzouzi, care dupa ce a primit o pasa filtranta, a scapat singur spre poarta, a driblat portarul si a inscris simplu. In minutul 23, Vlad Mihalcea a dublat avantajul brasovenilor dupa o actiune personala, cu un sut de pe partea dreapta, la coltul lung. Golul gazdelor a ... citeste toata stirea