Patru jucatoare de la Corona, convocate la nationala

Patru jucatoare de la Corona Brasov au fost convocate in lotul echipei nationale de handbal feminin pentru actiunea din luna martie, noteaza Radio Romania Brasov.Astfel, sub comanda lui Florentin Pera si Bogdan Burcea vor merge portarul Bianca Curment, centrul Alisia Boiciuc, pivotul Bianca Voica si, in premiera, extrema Gabriela Dumitrascu.Nationala Romaniei de handbal feminin se pregateste pentru primul meci amical al acestui an, cu CSJ Prahova. Duelul va avea ... citește toată știrea