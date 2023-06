Juniorii de la ACS Kids Tampa au participat in weekendul trecut la cel mai puternic turneu de badminton din Europa de Sud - Est, Serbian Youth and U17 International. Peste 800 de sportivi din 26 de tari au participat la evenimentul din acest an, un record pentru cele 11 editii ale concursului.Sportivii brasoveni au avut rezultate foarte bune. Astfel Maxim Iacob a castigat impreuna cu Ioan Fircea (CSM Timisoara) proba de dublu baieti si proba de dublu mixt, impreuna cu Andreea Costache (CSO ... citeste toata stirea