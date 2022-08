Meciul FC Voluntari - Sepsi OSK, din etapa a cincea a Superligii, s-a incheiat cu o remiza alba. Covasnenii au avut multe ocazii, in timp ce ilfovenii au nimerit o data bara.Sepsi a preluat initiativa in prima repriza, cand a avut trei ocazii de gol. Mai intai, dupa 10 minute de joc, Aganovic si Tudorie nu au putut sa inscrie in aceeasi faza.Apoi sutul lui Aganovic, de la 16 metri, a fost retinut greu de portar. ... citeste toata stirea