Pe langa promovarea imediata, Mititelu vrea si Cupa!

Adrian Mititelu - foto - (56 de ani), finantatorul celor de la FCU Craiova, si-a pus la punct planul pentru sezonul 2024 - 2025, din Liga 2. FCU Craiova va evolua in stagiunea urmatoare in al doilea esalon al fotbalului romanesc, dupa ce a incheiat sezonul 2023 - 2024 pe ultimul loc din SuperLiga. Finantatorul celor de la FCU Craiova a fixat obiectivele oltenilor, pentru noul sezon. Adrian Mititelu doreste ca jucatorii din Banie sa promoveze in SuperLiga, inca din primul sezon de Liga 2, si sa ... citește toată știrea