Pe locul 18 la "Mondialul" de tineret

Echipa nationala feminina de tineret a incheiat pe locul 18 Campionatul Mondial din Slovenia, dupa ce a pierdut vineri in fata Poloniei, scor 22-23 (14-14), scrie handbalmania.ro. Amintim ca selectionata Romaniei a ratat incredibil calificarea in grupele principale ale Campionatului Mondial U20, dupa ce a fost invinsa de echipa Cehiei cu scorul de 32-25 (14-14), sambata, la Celje, in ultimul sau meci din Grupa E. Dupa 26-23 cu Angola si 29-20 cu Lituania, Romania era ca si calificata in grupele ... citeste toata stirea