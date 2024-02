Trei meciuri a disputat echipa de hochei a CSM Corona Brasov in acest weekend in Erste Liga, ultimele din sezonul regulat, reusind doua victorii care au dus-o pe locul secund inaintea playoff-ului.Deplasarea in Ungaria a inceput cu duelul cu DEAC Debrecen, pierdut cu 4-2, pentru trupa lui Dave MacQueen inscriind Valchar si VanWormer. Vineri, hocheistii Brasovului s-au impus cu 3-0 in fata lui DVTK Miskolc, cu goluri semnate de aceiasi Valchar si VanWormer, plus Lowney.Corona a intalnit ... citeste toata stirea