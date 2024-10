Corona Brasov a castigat al cincilea meci la rand in Liga Florilor, 33-25 in deplasare la CSM Slatina, dupa ce gazdele au condus la pauza cu 15-13. Boiciuc (11), Lasm (6), Klikovac (6), Zivkovic (3), Krpez (3), Van Krej (2) si Iordachi (1) au fost marcatoarele Coronei. In poarta, Bianca Curment a avut un procentaj de 50% (11/23). "Era inevitabil ca dupa meciul trecut sa intervina o relaxare, din pacate. Important este pentru noi ca am reusit sa ne mobilizam", a spus antrenorul Bogdan Burcea. ... citește toată știrea