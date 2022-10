Pe Puscas nu-l demoralizeaza criticile

Genoa a invins-o pe Spal, scor1-0, in 16-imile Cupei Italiei. Singurul gol al partidei a fost marcat de Albert Gudmundsson, din penalty, in minutul 45+1. Atacantul roman a inceput partida de pe banca de rezerve, insa si-a facut aparitia pe teren in minutul 58, atunci cand i-a luat locul lui Kelvin Yeboah. Puscas (foto) nu a reusit sa isi treaca numele pe lista marcatorilor, desi a avut o ocazie importanta in finalul meciului. Pentru prestatia sa, publicatia PianetaGenoa1893 i-a acordat lui ... citeste toata stirea