Penalty-ul, ratat cu Almeria, ar fi cauza blocajului lui Ianis, care ar putea ajunge la Boavista

Spaniolii stiu care a fost momentul-cheie ce l-a trimis pe Ianis Hagi pe banca de rezerve. Jurnalistul spaniol Inigo Minon, de la El Correo, a vorbit despre fiul lui Gica Hagi. In opinia jurnalistului spaniol, Ianis Hagi si-a pierdut increderea in momentul in care a ratat un penalty in meciul cu Almeria. "A fost un moment cheie atunci cand a ratat penalty-ul contra Almeriei. De atunci a parut ca si-a pierdut increderea. Antrenorul a spus mereu ca are incredere in el ca isi va reveni, insa pe ... citește toată știrea