Pentru Alex!

Inter Cristian s-a impus cu 7-0, in etapa a saptea din Liga a 4-a, in fata Prietenilor Rupea. Pentru cristoloveni au inscris Iordache 2, Robu, Feraru, Avarvarei, Damian si Manole. Scorul si chiar fotbalul, au fost, insa, lucruri prea putin importante in aceste zile, mai ales pentru cei de la Inter. Inaintea partidei, jucatorii au afisat un mesaj de ramas bun pentru cel care a fost Alexandru Vagner, plecat dintre noi la doar 33 de ani. Fostul fotbalist, retras de cativa ani din activitate, se ... citeste toata stirea