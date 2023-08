Circuitul Profesionist de Padel a ajuns in weekend la Craiova. Astfel, pentru prima data in istorie "Cetatea Baniei" a fost gazda celui mai in voga sport din Europa.Baza sportiva Flux Arena a gazduit etapa a 5-a din Circuitul Profesionist de Padel, o competitie care se bucura de tot mai multa atentie si vizibilitate. Competitia s-a disputat la 2 categorii, divizia 1 masculin si Divizia Open, insa a avut in desfasurator si un meci demonstrativ la categoria feminin.Perechea brasoveana Nicu ... citeste toata stirea