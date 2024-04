Perez a aprobat un transfer de la City chiar in ziua meciului direct!

Real Madrid cauta in continuare un fundas dreapta, dupa ce imprumutul lui Vinicius Tobias (20 de ani) s-a dovedit a fi un esec. Brazilianul a fost imprumutat doi ani de la Sahtior, dar in vara se va intoarce in Ucraina, deoarece nu e considerat suficient de bun pentru a deveni titular. Astfel, madrilenii s-au reorientat catre alt fundas lateral aflat la inceputul carierei. Potrivit presei spaniole, noua tinta a lui Real Madrid pentru banda dreapta a apararii este Yan Couto, care impresioneaza ... citește toată știrea