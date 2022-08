Asociatiile sportive care au specificat in domeniul de activitate persoanele cu dizabilitati pot sa foloseasca gratuit bazele sportive. Cele aflate in proprietatea municipalitatatii si administrate de Directia Administrare Infrastructura Sportiva. Decizia a fost aprobata, astazi, de Consiliul Local Brasov.Folosirea gratuita se va face in baza programului stabilit de Directia Administrare Infrastructura Sportiva Brasov. ... citeste toata stirea