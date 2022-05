Parapantisti de pe 3 continente vin la SkyDreamers Open Brasov la competitia care se va desfasura in acest weekend.PWC SkyDreamers Open Brasov are loc in perioada 13-19 mai, fiind printre primele competitii de parapanta din calendarul international in 2022.Cartierul general va fi la Sacele. Mai mult de jumatate dintre piloti vin din afara Romaniei, iar invitat special ... citeste toata stirea