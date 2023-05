Peste 50 de piloti din Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldova si Norvegia vor concura in acest weekend la prima etapa din Campionatul National de Drift, care se va desfasura in jurul Arenei Nationale pentru al doilea an consecutiv. Unele masini prezente ajung la 1.000 de cai putere, astfel ca la Bucuresti, sambata si duminica, va fi un adevarat spectacol al derapajelor controlate. Dupa ce in 2022 au fost prezenti peste 5.000 de spectatori la finala campionatului, si de aceasta data interesul ... citeste toata stirea