Peste o suta de mii de dolari pentru Sorana, dupa turneul de la Miami

Turneul WTA 1000 de la Miami s-a incheiat pentru Sorana Cirstea (foto dreapta) in optimi, romanca fiind invinsa de jucatoarea americana Danielle Collins (foto stanga), cu scorul 3-6, 2-6. Rezultatul, mai slab decat cel de anul trecut cand a ajuns in semifinale, face ca Sorana sa piarda cateva pozitii in clasament. Momentan, cu cele 120 de puncte adunate in Florida, este pe 27 in ierarhia WTA Live, dar nu va iesi din top 30 si va fi cap de serie si la turneele viitoare. In plus, Cirstea a plecat ... citește toată știrea