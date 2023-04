Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova (foto), de trei ori castigatoare a turneului WTA 1.000 de la Madrid, un record, a fost eliminata miercuri de germanca Jule Niemeier, 7-6 (11/9), 6-1, in turul secund al acestei competitii, dotata cu premii totale de 7.705.780 de euro.Petra Kvitova, locul 10 mondial, a fost cap de serie numarul 10 in acest an la turneul pe care l-a castigat in 2011, 2015 si 2018, ea avand o victorie mai mult la acest turneu decat jucatoare ca Serena Williams sau Simona ... citeste toata stirea