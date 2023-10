Claudiu Petrila a plecat in carje de la stadionul Giulesti si e suspect de o ruptura musculara, dupa accidentarea suferita in derby-ul Rapid - Universitatea Craiova 2-0, din etapa a 14-a a sezonului regulat al Ligii 1. Conform imaginilor oferite de orangesport.ro, Petrila a fost surprins extrem de afectat la plecarea de la stadion. Rugat sa dea informatii despre starea sa, el s-a rezumat la cateva cuvinte: "Nu se vede?". La jumatatea reprizei secunde, jucatorul cu 4 goluri si 6 pase decisive in ... citeste toata stirea