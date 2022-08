Petrila ar putea ajunge la Fenerbahce

CFR Cluj a fost eliminata inca din primul tur in preliminariile Ligii Campionilor, de Pyunik Erevan, la loviturile de departajare. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut si Supecupa Romaniei in fata lui Sepsi, iar rezultatele din campionat au fost si ele sub asteptari.Insa, in ultimele saptamani, antrenorul ardelenilor a reusit sa redreseze situatia, iar acum CFR Cluj este din nou lider in Superliga, dupa primele patru etape disputate, si este mare favorita la calificarea in play-off-ul Conference ... citeste toata stirea