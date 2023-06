Spaniolul Carlos Menendez este noul preparator fizic al echipei Petrolul Ploiesti, urmand sa completeze staff-ul tehnic condus de catre Florin Pirvu. In varsta de 46 de ani, Menendez are o experienta importanta la nivel inalt. Intre 2007 si 2012 a facut parte din departamentul medical al lui Real Madrid, ocupandu-se de recuperarea jucatorilor accidentati, iar mai apoi a fost cooptat in ... citeste toata stirea