Petrolul cere un million si jumatate pentru fundasul sau

Ionut Rada (40 de ani), fost fundas de la FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova sau Rapid, l-a indicat pe fundasul celor de la Petrolul Ploiesti, Marian Huja (23 de ani), ca fiind un fotbalist cu mare potential, ce ar trebui luat in considerare de FCSB. Mai ales ca formatia antrenata momentan de Mihai Pintilii pare sa aiba mari problemele in centrul defensivei. Joyskim Dawa este ezitant, Joonas Tamm are probleme la duelurile in viteza, Denis Harut si Rachid Bouhenna au dezamagit mai mereu cand ... citeste toata stirea