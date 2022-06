Petrolul, extrem de activa la capitolul transferuri

Petrolul Ploiesti, nou promovata in Liga 1, a oficializat al cincilea transfer al verii: atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski - foto - (32 de ani), de la Dinamo Bucuresti. Transferul lui Mirko Ivanovski la Petrolul a fost anuntat de site-ul digisport.ro inca din 12 iunie. Atacantul a semnat un contract pe doi ani cu echipa ploiesteana, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon, si un salariu de 6.000 de euro lunar. In sezonul 2021-2022, Mirko Ivanovski a inscris 4 goluri in 27 de ... citeste toata stirea