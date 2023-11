CSM Corona a transferat doi noi jucatori la echipa de hochei, fundasul Ryan Lowney si atacantul Philippe Cornet.Acesta din urma are un CV bogat, fiind campion in Finlanda cu Hameenlinna (2019) si in Norvegia cu Stavanger Oilers (2016). El vine din liga secunda germana, DEL2, unde in sezonul trecut a evoluat la Bayreuth Tigers.In sezonul 2022-2023 el a jucat 36 de meciuri pentru Bayreuth, in care a acumulat 21 de puncte (6 goluri si 15 pase decisive). Anterior a mai jucat pe teritoriul ... citeste toata stirea