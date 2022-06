Piata Sfatului, 1.500 de maratonisti la "Start": Unii vor atinge Tampa, altii Varful Postavarul

Cea de a 10-a editie a concursului de alergare montana "Brasov Marathon" se va desfasura sambata,4 iunie, si duminica, 5 iunie, pe potecile de pe Tampa si Postavarul. In prima zi se va lua startul in competitiile de maraton si semimaraton, iar duminica se va alerga in proba de cros, cursa copiilor si cursa persoanelor cu abilitati speciale. Conform organizatorilor, in cele 5 probe vor lua startul aproximativ 1.500 de alergatori, amatori si profesionisti. Inscrierea in ultimele cursa copiilor ... citeste toata stirea