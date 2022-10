Piotr Grynkowski, partenerul ales de Mouratoglu pentru Simona

In luna aprilie a acestui an, Patrick Mouratoglou (52 de ani) devenea antrenorul Simonei Halep (30 de ani), dupa 10 ani in care francezul a pregatit-o pe Serena Williams (40 de ani). In acest moment, Simona Halep se odihneste dupa un an destul de agitat, insa sportiva din Romania spera sa revina mult mai puternica in noul sezon. Pana atunci, Patrick Mouratoglou a decis sa ii caute fostului lider mondial un partener de antrenament, alaturi de care sa ... citeste toata stirea