Andrea Pirlo (44 de ani) a preluat-o pe Sampdoria dupa retrogradarea in Serie B si a inceput sa-si creioneze lista cu jucatorii pe care vrea sa-i transfere. Pe lista legendarului italian s-ar afla si un jucator roman. Este vorba despre Alexandru Cicaldau (foto), mijlocasul care a revenit la Galatasaray dupa un an petrecut sub forma de imprumut al Ittihad Kalba, in Emiratele Arabe Unite. Potrivit publicatiei locale Telenord, din Genova, citata de Sampnews24, ... citeste toata stirea