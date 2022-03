Pirvulescu si Chiritoiu, cu nationala U19 in Turul de Elita

Selectionerul Adrian Vasii a anuntat lista jucatorilor convocati pentru Turul de Elita din Croatia, ultima runda inainte de Campionatului European.Intre "tricolorii" convocati se afla si brasovenii Sergiu Pirvulescu si Andreas Chiritoiu, care provin de la Kids Tampa si in prezent evolueaza in Liga a 2-a, la Petrolul Ploiesti, respectiv Unirea Constanta.Nationala Under 19 a Romaniei va juca in aceasta luna pentru un loc la EURO U19 din Slovacia. Tricolorii vor evolua la Turul de Elita in ... citeste toata stirea