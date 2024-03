"Piticul" lui Sepsi e mahnit de acuzatiile aduse dinspre Rapid

Marius Stefanescu - foto - (25 de ani) a iesit la atac, dupa ce mijlocasul ofensiv al celor de la Sepsi a fost acuzat de sefii Rapidului ca ar fi evitat sa joace cu FCSB si de aceea a incasat cartonas galben cu Petrolul, pentru a fi suspendat cu liderul Superligii. Fotbalistul ardelenilor le-a replicat lui Dan Sucu si Victor Angelescu si este foarte suparat ca imaginea creata in jurul lui i-ar putea afecta un potential transfer in viitor, mai ales in strainatate. Mijlocasul a decis sa ofere un ... citește toată știrea