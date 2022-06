Piturca critica strategia lui Iordanescu vizavi de multele schimbari

Victor Piturca (foto) a dezvaluit marea greseala comisa de Edi Iordanescu la nationala Romaniei. Fostul selectioner considera ca Iordanescu Jr. n-ar fi trebuit sa "roteasca" atat de multi jucatori in perioada scurta petrecuta la carma nationalei. Edi Iordanescu a castigat un singur meci din cele 5 disputate de Romania in mandatul sau, pierzand in schimb 3. Ultimul esec a fost si cel mai usturator: 0-3, contra Muntenegrului. Victor Piturca a analizat jocul Romaniei din partidele jucate sub ... citeste toata stirea