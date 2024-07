Planul B. Razvan Burleanu anunta ca viitorul lui Edi Iordanescu va fi decis in "maximum o saptamana"

Edi Iordanescu mai are contract cu Federatia Romana de Fotbal pana pe 15 iulie, dar Burleanu anunta ca-si doreste ca antrenorul in varsta de 46 de ani sa ramana pe banca nationalei."Am fost primul sustinator al lui Edi Iordanescu atunci cand poate foarte multi suporteri sau formatori de opinie si-ar fi dorit ca Edi sa plece. Dar am spus-o atunci, o spun si acum: Edi a fost unul dintre elementele esentiale in aceasta calificare.Edi Iordanescu a contribuit la aceasta etapa extrem de ... citește toată știrea