Planuri marete la Centrul de Copii si Juniori de la FC Brasov! 300 de copii la cele 12 grupe! Seful centrului, Ionut Mitroi: "Obiectivul nostru este sa crestem cat mai multi fotbalisti pentru echipa mare!"

Centrul de Copii si Juniori si-a inceput sezonul competitional cum nu se putea mai bine. Cele doua echipe de Under 17 si Under 19 au obtinut doua victorii la scor de tenis in Campionatul National. 6-1 fiecare, cu gruparile similare din Campulung Muscel. Asta in conditiile in care cele doua formatii de juniori au in componenta forbalisti cu doi ani mai mici decat categoria la care joaca.Asadar, la U19 evoluaeza jucatori de 17 ani, iar la U17, fotbalisti de 15 ani. Marian Cristescu este ... citeste toata stirea