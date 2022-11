Playoff-ul nu mai e doar o gluma...

Dan Alexa a declarat, de cand a venit la FC Brasov, ca se gandeste la playoff-ul ligii secunde, dar acest lucru parea, mai mereu, doar un gand care sa-i motiveze pe jucatorii lui in lupta pentru evitarea retrogradarii. Lucrurile par sa nu mai stea asa acum, cand sezonul regulat se apropie de final. FC Brasov a castigat total surprinzator, duminica seara, pe Stadionul Ghencea, scor 1-0 (0-0), in fata liderului CSA Steaua, printr-un "eurogol" semnat de Adi Chica-Rosa, in minutul 67.Cu acest ... citeste toata stirea