Pleaca Niczuly de la Sepsi OSK?

Roland Niczuly (foto) va intra, in curand, in ultimele sase luni de contract cu Sepsi OSK. Goalkeeper nascut la Targu Secuiesc a mai evoluat la "U" Cluj (2014-2016) si Unirea Tarlungeni (2014-2015). Sport.ro scrie ca portarul este dorit de mai multe formatii din Ungaria, care stiu ca fotbalistul poate, in iarna, sa semneze cu oricine fara probleme, pentru ca urmeaza sa intre in ultimele sase luni de contract. Si in perioadele de transferuri trecute au existat informatii conform carora portarul