Mutarea lui Dan Nistor (foto) de la Universitatea Craiova la Universitatea Cluj, in calitate de jucator liber de contract, s-a dovedit o miscare excelenta pentru "sepcile rosii". Mijlocasul central a povestit cum s-a petrecut plecarea sa din Banie. Patronul echipei, Mihai Rotaru, i-a transmis ca isi doreste sa se bazeze pe Stefan Baiaram, moment in care a decis sa incerce o noua etapa in cariera sa, deoarece nu a vrut sa se agate de contract in detrimentul formei sportive. Dan Nistor considera ... citeste toata stirea