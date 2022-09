Poarta nationalei va fi strajuita de Ionut Radu

Ionut Radu este "pariul" lui Edi Iordanescu pentru urmatoarele meciuri ale echipei nationale. Portarul de 25 de ani, care este titular in Serie A, e gata sa apere si in confruntarea Finlanda - Romania. Ionut Radu revine la echipa nationala, din informatiile Antena Sport. El este stranierul care l-a convins pe selectionerul primei reprezentative si va fi convocat in detrimentul lui Florin Nita, care va fi marele absent in partidele din aceasta luna, cu Finlanda si Bosnia si Hertegovina. Nita a ... citeste toata stirea