Podium la Sibiu pentru Andrei si Doru

Andrei Girtofan si Doru Vraja (Škoda Fabia Rally2) au reusit sa termine pe locul a treilea Raliul Sibiului, etapa a 5-a a CNRB si prima pe macadam din actualul sezon. La capatul a doua zile foarte solicitante, pe un traseu cu un macadam foarte dur, cei doi brasoveni de la ProRally Team au bifat al 5-lea podium din tot atatea etape in 2022. Rezultat ce le-a permis sa revina pe primul loc in clasamentul general la zi al campionatului."Vineri a fost o prima zi de raliu in care nu am fost ... citeste toata stirea