Poiana Brasov, din nou pe harta competitiilor de downhill. Pentru anul 2024, planurile sunt mari

Poiana Brasov va gazdui in weekendul 9 - 11 septembrie cea de-a doua editie a competitiei "Up To Postavaru", un eveniment cu probe de alergare montana, e-bike , mountainbiking si - in premiera dupa 17 ani in Poiana Brasov - downhill in cadrul Campionatului National.In primele doua zile ale competitiei, 9 si 10 septembrie, se va desfasura Campionatul National de Downhill, prima zi fiind alocata antrenamentelor si desfasurarii, iar a doua zi celor doua manse de calificare si finalei. La aceasta ... citeste toata stirea