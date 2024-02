Politia din Kenya a arestat 3 barbati dupa moartea atletului Kelvin Kiptum

Kelvin Kiptum (foto), detinatorul recordului mondial la maraton cu 2:00:35 (la Chicago), a murit la varsta de 24 de ani intr-un accident rutier grav petrecut duminica (11 februarie) in Kaptagat, in sud-vestul Kenyei. La scurt timp dupa ce atletul din Kenya a trecut in nefiinta, autoritatile din statul african au inceput sa ancheteze mai multe persoane care au vizitat subit locuinta lui Kiptum, cu 4 zile inainte ca accidentul mortal sa aiba loc. Concret, politia a confirmat miercuri arestarea a ... citește toată știrea