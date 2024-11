Politic: "Jucam cel mai frumos fotbal din Superliga!"

Echipa bucuresteana Dinamo a invins duminica seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Petrolul Ploiesti, in etapa a 17-a din Superliga.Oaspetii au dominat partida de la Ploiesti, iar in prima repriza Patrik Olsen a sutat bine in minutul 29, insa mingea a fost deviata in corner, pentru ca trei minute mai tarziu Selmani sa inscrie unicul gol al meciului, din pasa lui Milanov.In partea secunda, Zima a respins de doua ori in aceeasi faza, la Selmani si Politic, in minutul 56, iar doua minute mai ... citește toată știrea