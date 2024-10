Politic vrea revansa in fata FCSB-ului

Dennis Politic - foto - (24 de ani) a prefatat duelul dintre Dinamo si FCSB, din prima etapa a Cupei Romaniei.Atacantul lui Dinamo a vorbit despre inceputul sau ca fotbalist, cum a ajuns la Dinamo, despre Ovidiu Burca si Zeljko Kopic, ce inseamna pentru el sa poarte banderola de capitan, dar si care este obiectivul echipei la duelul din Cupa Romaniei cu marea rivala."Fotbalul l-am inceput la Codlea, apoi la Brasov si la 12 ani am plecat in Anglia, la Bolton. Am jucat sapte ani. Acolo am ... citește toată știrea