Politistii au castigat prima editie a "Cupa Jandarmeriei Burebista"

In weekendul trecut, a avut loc o competitie inedita de minifotbal, "Cupa Jandarmeriei Burebista", organizata cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane. Au participat 12 echipe, formate din reprezentanti ai mai multor institutii din judetul Brasov, impartite in trei grupe.Trofeul pus in joc a fost adjudecat de echipa Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, dupa o finala cu Black Vipers, vanatorii de munte de la Batalionul 21 din Predeal, scor 6-5.Podiumul a fost completat de ISU Brasov, ... citeste toata stirea