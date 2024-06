Popovici e in finala de la 100 m liber, la Belgrad

David Popovici s-a calificat ieri dimineata in semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Romanul a inregistrat cel mai bun timp din serii. David Popovici a obtinut un rezultat foarte bun, in aceasta dimineata, in seriile de calificare ale probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Romanul s-a calificat in semifinale dupa ce a inregistrat cel mai bun timp, inotand distanta in 47 de ... citește toată știrea